Groene start AEX voorzien in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag in het groen van start. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een half procent. Wall Street sloot woensdag hoger en ook het sentiment in Azië is vanochtend positief.

Woensdag sloot de AEX tijdens een nieuwsluwe handelsdag nog 0,3 procent lager op 775,02 punten. Sinds de start van het handelsjaar heeft de index nu zo’n 10 punten prijsgegeven, nadat de laatste twee maanden van 2023 juist erg goed waren en een winst van circa 68 punten opleverden.

Op Wall Street vonden de hoofdindices woensdagavond met winsten van ruim een half procent de weg omhoog, in aanloop naar de publicatie van de Amerikaanse inflatie in december, vanmiddag om 14:30 uur, en de start van het cijferseizoen op vrijdag. Beleggers staan op scherp, omdat de inflatiecijfers aanwijzingen kunnen bevatten over het traject van renteverlagingen door de Federal Reserve, hét hoofdthema voor beleggers.

Economen voorspellen dat de inflatie vanmiddag een lichte stijging zal laten zien van 3,1 procent in november naar 3,2 procent in december. De kerninflatie, exclusief energie- en voedingsprijzen, zal naar verwachting juist dalen van 4,0 naar 3,8 procent.

Morgen wordt het cijferseizoen in de VS afgetrapt. Er worden kwartaalcijfers gepubliceerd van onder meer JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en UnitedHealth Group. Deze laatste grote zorgverzekeraar kan met de zwaarste weging van 9,5 procent in de Dow Jones mogelijk een flinke invloed hebben op het koersverloop van de index.

Als het om de grote banken gaat dan verwachten analisten dat de inkomsten zijn toegenomen, maar de winsten onder druk stonden. Ook gaat de consensusverwachting van Bloomberg uit van een toename van de oninbare leningen.

De prijs van een vat WTI-olie daalde woensdagavond in New York met 1,2 procent naar 71,37 dollar. De zorgen over het aanbod in het Midden-Oosten als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas en de sluiting van een belangrijk Libisch olieveld compenseerden de stijgende Amerikaanse olievoorraden en de zorgen over de mondiale economische groei. Vanochtend in Azië stijgt de future met 0,7 procent.

De Amerikaanse toezichthouder SEC gaf woensdagavond groen licht voor de introductie van een bitcoin-ETF, zodat beleggers in bitcoins kunnen beleggen zonder ze direct te bezitten. De prijs van bitcoin staat inmiddels op bijna 46.000 dollar.

Aziatische beurzen overtuigend in het groen

De beurs in Japan steeg vanochtend met bijna 2 procent naar 35.084 punten, na een winst van twee procent op woensdag, terwijl de beurs in Hongkong onder aanvoering van de techgiganten Alibaba en Tencent vanochtend ruim twee procent steeg. Sydney, Seoel en Shanghai wonnen daarnaast ongeveer een half procent.

In Seoel hield de Bank of Korea vanochtend conform verwachting zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd op 3,5 procent.

Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse inflatie in december op jaarbasis is gedaald naar 1,2 procent op jaarbasis, na een prijsstijging van 1,6 procent een maand eerder. De prijsstijging in december kwam overeen met de voorlopige, snelle meting van het CBS.

Bedrijfsnieuws

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in december gedaald met 14 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een daling met 13 procent.

B&S Group wil het belang in Topbrands Europe, gericht op persoonlijke verzorging, vergroten met nog eens 24,24 procent. Een minderheidsaandeelhouder van Topbrands liet weten zijn putoptie voor 24,24 procent van de aandelen uit te oefenen.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor NX Filtration van 12,50 naar 8,50 euro met handhaving van het koopadvies. De bank ziet in de teleurstellende omzetontwikkeling van NX Filtration over 2023 een signaal dat geduld een schone zaak is bij de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water en dranken.

ForFarmers versterkte via Pavo zijn marktpositie in het Verenigd Koninkrijk door Thunderbrook Equestrian over te nemen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index steeg woensdag 0,6 procent tot 4.783,45 punten, de Dow Jones kon 0,5 procent bijschrijven op een stand van 37.695,73 punten en de Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.969,65 punten.