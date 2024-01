Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NX Filtration verlaagd van 12,50 naar 8,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van Berenberg. De bank ziet in de teleurstellende omzetontwikkeling van NX Filtration over 2023 een signaal dat geduld een schone zaak is bij de ontwikkelaar en leverancier van filtertechnieken voor water en dranken. NX Filtration boekte in 2023 naar verwachting een omzet van ongeveer 8 miljoen euro. Dat is beduidend minder dan de 10 tot 14 miljoen euro waarop het bedrijf aanvankelijk rekende. Berenberg stelde tegelijkertijd dat de technologie van de onderneming sterker is dan ooit. De bank denkt dat het bedrijf op de lange termijn zich ontwikkelt tot een groter en winstgevender bedrijf. Berenberg schat in dat de kostendiscipline van het bedrijf leidt tot minder verlies en kapitaalvermindering, maar ook dat NX Filtration pas in 2027 op EBITDA-niveau positief draait. Eerder ging de bank uit van 2026. Volgens Berenberg is de nettokaspositie van 50 miljoen toereikend voor de verdere bouw van de nieuwe fabriek en om de operaties draaiende te houden. Daarna is er volgens Berenberg wel nieuwe financiering nodig, waarbij de bank een behoefte ziet van 30 miljoen euro aan extra kapitaal, alvorens NX Filtration een positieve kasstroom kan realiseren. NX Filtration sloot woensdag op 5,62 euro. Bron: ABM Financial News

