Inflatie in december gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in december op jaarbasis gedaald conform een voorlopige meting. Dit bleek donderdag uit de definitieve raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 1,2 procent op jaarbasis, na een prijsstijging van 1,6 procent een maand eerder. De prijsstijging in december kwam overeen met de voorlopige, snelle meting van het CBS.

Vooral de prijsontwikkeling van voeding zorgde voor de afname van de inflatie. Voedingsmiddelen waren in december weliswaar 4,1 procent duurder dan een jaar eerder, maar in november was dit 6,3 procent. Deze daling kwam met name door de prijsontwikkeling van brood- en graanproducten, zuivel, groente en vlees.

Op maandbasis bleven de prijzen in december volgens het CBS nagenoeg gelijk.

Met het decembercijfer is ook de inflatie van 2023 bekend. Consumentengoederen en -diensten waren in het afgelopen jaar 3,8 procent duurder dan in 2022. De inflatie exclusief energie bedroeg over heel 2023 6,5 procent.

Vooral de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen droeg bij aan de inflatie in 2023. Voeding was in 2023 gemiddeld 12,1 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging op jaarbasis is daarmee nog iets hoger dan in 2022, toen voedingsmiddelen 10,8 procent duurder werden in een jaar tijd. Vooral suiker en olijfolie werden afgelopen flink duurder.

Energie was in 2023 gemiddeld 37,0 procent goedkoper dan in 2022. Dit komt met name door de hoge prijzen in 2022. De energieprijzen piekten in oktober 2022. Mede daardoor werd er in die periode een hele hoge inflatie gemeten.

In 2022 was de inflatie 10,0 procent.