Olieprijzen lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag lager gesloten, mede na een verrassende toename van de Amerikaanse voorraden ruwe olie. Bij een settlement van 71,37 dollar werd een vat West Texas Intermediate woensdag 1,2 procent goedkoper. Eerder tijdens de handelssessie stonden de olieprijzen ongeveer een dollar hoger, voordat de Amerikaanse EIA een verrassende toename van de voorraden ruwe olie en groter dan verwachte toename in de opslag van benzine en destillaten rapporteerde. In de week eindigend op 5 januari stegen de voorraden ruwe olie met 1,3 miljoen vaten naar 432,4 miljoen vaten. Analisten rekenden vooraf op een daling van ongeveer 0,6 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen flink met 8,0 miljoen vaten naar een totaal van 245,0 miljoen vaten. Hier was een veel geringere stijging van 2,1 miljoen vaten verwacht. De voorraden stookolie en diesel stegen ook sterk, met 6,5 miljoen vaten tot 132,4 miljoen vaten. Ook hier werd gerekend op een beperktere stijging. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 93,5 naar 92,9 procent. De flinke opbouw van productvoorraden lijkt verband te houden met voorraadbeheer aan het einde van het jaar voor belastingdoeleinden, zegt Phil Flynn van de Price Futures Group. "Ik denk niet dat dit een weerspiegeling is van vraag en aanbod." " Als de vraag naar benzine was gekelderd en het aanbod steeg, zou dat een probleem zijn", zei hij. "Onze verwachting is dat de voorraden weer krapper zullen worden." Bron: ABM Financial News

