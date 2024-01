Wall Street koerst af op licht hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.770,83 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 37.590,31 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 14.930,15 punten.

Beleggers lijken het kruit droog te houden voor de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag en voor verdere aanwijzingen over de toestand van de economie en het traject van renteverlagingen door de Federal Reserve. Vrijdag wordt dan de Amerikaanse producentenprijsindex bekendgemaakt.

Economen voorspellen dat de inflatie donderdag een lichte stijging zal laten zien van 3,1 procent in november naar 3,2 procent in december. De kerninflatie, exclusief energie- en voedingsprijzen, zal echter naar verwachting dalen van 4,0 naar 3,8 procent.

"Het vroege optimisme dat breed in de financiële markten zichtbaar was eind 2023, is misschien moeilijk overeind te houden, gezien de onzekerheden in aanloop naar de cruciale tweede helft van de week", stelde Scope Markets.

Ook wordt vrijdag het cijferseizoen afgetrapt. Er worden kwartaalcijfers gepubliceerd van onder meer JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en UnitedHealth Group. Deze laatste grote zorgverzekeraar kan met de zwaarste weging van 9,5 procent in de Dow Jones mogelijk een flinke invloed hebben op het koersverloop van de index.

Als het om de grote banken gaat dan verwachten de analisten gemiddeld dat de omzetten zijn toegenomen, maar de winsten lager zullen uitvallen. Een belangrijke vraag is wat de dalende renteverwachting zal doen voor de rentemarges. Deze daalden grotendeels in het derde kwartaal, omdat banken hun spaarrentes verhoogden om te voorkomen dat klanten hun tegoeden overhevelden naar concurrenten. Ook gaat de consensusverwachting van Bloomberg uit van een toename van de oninbare leningen , waarop 90 dagen of meer geen betaling werd gedaan.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in november zoals verwacht licht waren gedaald. Vergeleken met een maand eerder daalden de voorraden met 0,2 procent. Economen rekenden vooraf al op dit cijfer. De daling van 0,4 procent in oktober werd bijgesteld tot een daling van 0,3 procent in die maand. Op jaarbasis namen de groothandelsvoorraden in november met 3,0 procent af.

In de VS kwamen de rentes met een looptijd van 10 jaar nauwelijks van hun plaats op 4,03 procent in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers.

De prijs van een vat WTI-olie daalde met 1,2 procent naar 71,35 dollar. De zorgen over het aanbod in het Midden-Oosten als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas en de sluiting van een belangrijk Libisch olieveld compenseerden de stijgende Amerikaanse olievoorraden en de zorgen over de mondiale economische groei.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0965. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0930 op de borden en lijkt men ook hier te wachten op de aankomende inflatiecijfers.

Stijgers en dalers

Hewlett Packard Enterprise wist woensdag 0,7 procent terreinwinst te boeken, nadat bekend werd dat het Juniper Networks overneemt voor ongeveer 14 miljard dollar. Op geruchten van dit nieuws daalde het aandeel Hewlett Packard Enterprise gisteren met ongeveer 8 procent. Het aandeel Juniper steeg al eerder 22 procent op de onbevestigde berichten en kon ook vandaag na de bevestiging 2 procent extra bijschrijven.

Coinbase noteerde vandaag zo’n 0,8 procent hoger in afwachting van het nieuws omtrent de mogelijke goedkeuring van een Bitcoin ETF door de Amerikaanse toezichthouder.

Intuitive Surgical steeg bijna 9 procent, na een sterker dan verwachte omzet in het vierde kwartaal.

Aehr Test Systems verloor bijna 17 procent, nadat het bedrijf meldde dat de vertragende verkopen van elektrische auto's, de nieuwe orders voor de siliciumcarbide-apparatuur van het bedrijf drukken.

Smart Global steeg 11,6 procent, na recordmarges in het vierde kwartaal.

Ook WD-40, een mondiaal marketingbedrijf, overtrof de verwachtingen en won ruim 14 procent.