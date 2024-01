Europese beurzen tonen dit jaar nog weinig enthousiasme

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten, maar zonder grote uitslagen.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 476,42 punten. De Duitse DAX steeg fractioneel naar 16.689,81 punten. De Franse CAC 40 daalde licht naar 7.426,08 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.651,76 punten.

Beleggers lijken het kruit droog te houden voor de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag en voor verdere aanwijzingen over de toestand van de economie en het traject van renteverlagingen door de Federal Reserve. Vrijdag wordt dan de Amerikaanse producentenprijsindex bekendgemaakt.

Economen voorspellen dat de inflatie donderdag een lichte stijging zal laten zien van 3,1 procent in november naar 3,2 procent in december. De kerninflatie, exclusief energie- en voedingsprijzen, zal echter naar verwachting dalen van 4,0 naar 3,8 procent.

"Het vroege optimisme dat breed in de financiële markten zichtbaar was eind 2023, is misschien moeilijk overeind te houden, gezien de onzekerheden in aanloop naar de cruciale tweede helft van de week", stelde Scope Markets.

Fundstrat denkt dat de maand januari wisselvallig zal zijn, maar met een sterk slot van de maand voor de aandelenmarkten.

Ook wordt vrijdag het cijferseizoen afgetrapt. Er worden kwartaalcijfers gepubliceerd van onder meer JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo en UnitedHealth Group. Deze laatste grote zorgverzekeraar kan met de zwaarste weging van 9,5 procent in de Dow Jones mogelijk een flinke invloed hebben op het koersverloop van de index.

Verder was er vanochtend een opsteker in Europa, toen bleek dat de Franse industrie in november 0,5 procent meer produceerde dan een maand eerder. De verwachting was dat de productie stabiel zou blijven ten opzichte van oktober.

De rentes in Europa en de VS bewogen nauwelijks in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers.

De prijs van een vat Brentolie daalde met 0,8 procent naar 76,95 dollar. De zorgen over het aanbod in het Midden-Oosten als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas en de sluiting van een belangrijk Libisch olieveld compenseerden de stijgende Amerikaanse olievoorraden en de zorgen over de mondiale economische groei.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0965. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0930 op de borden en lijkt men ook hier te wachten op de aankomende inflatiecijfers.

Stijgers en dalers

NN sloot in Amsterdam 2,6 procent hoger. De verzekeraar heeft een schikking getroffen in de woekerpolisaffaire en dat is volgens ING goed nieuws. De schikking van 300 miljoen euro en 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen, komt redelijk overeen met de 334 miljoen euro waarop analisten van de bank rekenden.

Deutsche Bank zette Besi op de verkooplijst, maar verhoogde het koersdoel wel. Voor ASML en ASMI, beide koopwaardig volgens de Duitse bank, ging het koersdoel ook omhoog. Besi noteerde 2,6 procent lager, ASML 0,5 procent en ASMI 0,1 procent lager.

In Parijs ging Hermes aan kop met een winst van 1,5 procent, terwijl Saint-Gobain 2,9 procent terrein verloor.

In Frankfurt ging Heidelberg aan kop met een winst van 2,3 procent en verloor Sartorius AG bijna 3 procent. Heidelberg werd door Bank of America op de kooplijst gezet.

De Britse supermarktketen Sainsbury daalde 4,7 procent na een tegenvallende kwartaalupdate. Volgens Interactive Investor zijn de inspanningen om de omzet omhoog te krijgen vooralsnog alleen zichtbaar in de voedsel- en drankverkopen. Kleding en andere goederen blijven achter en dat vraagt volgens analisten om aanvullende maatregelen.

Bang en Olufsen verloor vandaag bijna 9 procent aan beurswaarde, na een omzetwaarschuwing. Dit omdat vooral de regio Azië-Pacific achterblijft op de verwachtingen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht in het groen. De S&P 500 stond 0,2 procent hoger.