NN koploper in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, in afwachting van Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag.

De AEX sloot 0,3 procent lager op 775,02 punten. De Midkap-index daalde 0,6 procent.

"Er waren weinig impulsen vandaag op het Damrak, afgezien van het nieuws over NN Group en Besi", zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld Asset Management.

Beleggers zijn sinds het begin van het jaar wat verdwaasd en zien niet welke kant de beurs op kan gaan. Sinds 2 januari is de AEX zo'n 10 punten gezakt en dat is "eigenlijk helemaal niks", volgens Van Eerden.

Veelzeggend is het bericht dat Flow Traders dinsdag nabeurs gaf, dat de volatiliteit op de beurs erg laag is geweest de afgelopen tijd, waardoor de marges voor de handel flinterdun zijn. Het wachten lijkt vooral op de Amerikaanse grootbanken die vrijdag het nieuwe cijferseizoen aftrappen. Omdat ook de activiteit op het gebied van beursintroducties zeer laag was, verwacht Van Eerden geen geweldige resultaten van deze banken.

Op de obligatiemarkten is wel wat meer beweging, en lopen de rentes weer wat op, na de abrupte terugval op de verwachting van snelle renteverlagingen door de Fed.

Beleggers wachtten op het Amerikaanse inflatiecijfer van donderdag, voor meer duiding van het rentepad van de Amerikaanse Federal Reserve. De markt werd afgelopen week aanzienlijk minder zeker over een renteverlaging door de Fed in maart dit jaar.

Ook gaat vrijdag het kwartaalcijferseizoen van start met resultaten van enkele grote Amerikaanse banken, waar doorgaans veel uit af te leiden valt over het afgelopen kwartaal, maar ook over de vooruitzichten.

De belangrijkste vraag voor de aandelenmarkten dit jaar is volgens Peter Garnry van Saxo Bank, of er een recessie komt. De kansen lijken gelijk verdeeld. Hij betwijfelt of de outperformance van Amerikaanse megacaps kan aanhouden. Omdat de indexen sterk geconcentreerd zijn, wordt het rendement steeds meer gedreven voor het sentiment over technologie-aandelen. "We menen daarom dat beleggers in 2024 onderwogen moet zijn in Amerikaanse megacaps." Garnry geeft zelf de voorkeur aan Britse en Europese aandelenmarkten, waar defensieve sectoren een grotere rol spelen.

De euro/dollar zat in de lift en noteerde op 1,0953. Bij het het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er nog een stand van 1,0930 op de borden.

De olieprijzen daalden iets, na een stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie afgelopen week, met daarbij voor de tweede week op rij een forse stijging van de voorraden benzine en destillaten.

Stijgers en dalers

NN Group sloot 2,6 procent hoger. De verzekeraar bereikte een schikking in de woekerpoliszaak en kondigde aan het dividend met een dubbelcijferig percentage te willen verhogen ten opzichte van 2022. Ook daarna blijft NN een progressief dividendbeleid voeren.

ASMI en ASML leverden de winsten van de ochtend in een sloten licht lager. Besi verloor 2,6 procent nadat Deutsche Bank het aandeel op de verkooplijst zette. ASML en ASMI zijn wel koopwaardig volgens de Duitse bank.

Randstad daalde met 2,0 procent. Randstad heeft in december vorig jaar weliswaar geen last gehad van zwakke fees in Frankrijk en Duitsland, in tegenstelling tot de Britse recruiter Hays, maar het blijft de vraag of de huidige consensus voor de EBITA haalbaar is, aldus zakenbank Jefferies.

InPost won in de AMX 3,4 procent na volumecijfers die de verwachtingen van Jefferies overtroffen. Alfen werd zelfs 5,9 procent duurder.

FlowTraders leverde 8,3 procent in, nadat het bedrijf dinsdagavond waarschuwde dat de handel en volatiliteit in Europese ETP's de afgelopen periode daalde, wat de winstgevendheid waarschijnlijk onder druk heeft gezet. Air France-KLM daalde 5,0 procent en Galapagos verloor 4,3 procent.

Kendrion won 4,3 procent onder de kleinere fondsen en Sif daalde 4,0 procent.

Wall Street

Aan het einde van de Amsterdamse handelsdag noteerden de Amerikaanse beurzen op winst.