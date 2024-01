Beursblik: consensus misschien wat te positief over Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in december vorig jaar weliswaar geen last gehad van zwakke fees in Frankrijk en Duitsland, in tegenstelling tot de Britse recruiter Hays, maar het blijft de vraag of de huidige consensus voor de EBITA haalbaar is. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De consensus die Randstad zelf samenstelde voor de EBITA voor het vierde kwartaal ligt nu op 265 tot 270 miljoen euro. In de consensus van Visible Alpha wordt gerekend met een EBITA van 284 miljoen euro. Volgens Jefferies komt de omzet van Randstad in het vierde kwartaal 8,5 procent lager uit dan een jaar eerder, waar de consensus van Visible Alpha mikt op een daling van 7,5 procent. Jefferies vraagt zich af waarom Randstad een premie zou verdienen boven Adecco, terwijl de autonome omzet in heel 2023 achterblijft op die van Adecco. Jefferies heeft een Underperform op Randstad met een koersdoel van 37,00 euro. Randstad publiceert op dinsdag 13 februari voorbeurs de resultaten over het vierde kwartaal. Randstad noteerde woensdag 4,0 procent lager op 51,10 euro. Bron: ABM Financial News

