Vlakke futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd vrijwel ongewijzigd. Beleggers waren terughoudend voorafgaand aan het inflatiecijfer op donderdag. Inflatie en de impact daarvan op de obligatiemarkten en het monetaire beleid van de Federal Reserve bleven de voornaamste focus van beleggers, in elk geval tot vrijdag wanneer een aantal van de grootste Amerikaanse banken het kwartaalcijferseizoen zullen aftrappen. Economen voorspellen dat de inflatie donderdag een lichte stijging zal laten zien van 3,1 procent in november tot 3,2 procent in december. De kerninflatie, exclusief energie- en voedingsprijzen, zal echter naar verwachting dalen van 4,0 naar 3,8 procent. "Het vroege optimisme dat door de gehele financiële markten zichtbaar was eind 2023, is misschien moeilijk overeind te houden, gezien de onzekerheden in aanloop naar de cruciale tweede helft van de week", stelde Scope Markets. Fundstrat denkt dat de maand januari wisselvallig zal zijn, met een sterk slot van de maand voor de aandelenmarkten. De olieprijs steeg licht. WTI-olie voor levering in februari steeg 0,3 procent tot 72,72 dollar. Brent-olie werd 0,2 procent duurder op 77,75 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0929. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0930 op de borden. Bedrijfsnieuws Hewlett Packard Enterprise neemt Juniper Networks over voor ongeveer 14 miljard dollar. Het aandeel Juniper steeg al eerder op onbevestigde berichten. HP steeg voorbeurs licht. Coinbase verloor 1,6 procent voorbeurs en Marathon Digital leverde 3,3 procent in. Bitcoin stond 2 procent lager. De SEC zei dinsdag dat het X-account van voorzitter Gary Gensler was gehackt, nadat dat account kort daarvoor had getweet dat de toezichthouder groen licht had gegeven voor de gereguleerde handel in de eerste bitcoin-beleggingsfondsen. Intuitive Surgical steeg 5 procent in de handel voorbeurs, na een sterker dan verwachte omzet in het vierde kwartaal. Aerh Test Systems verloor 16 procent voorbeurs nadat het bedrijf meldde dat de vertragende verkopen van elektrische auto's, de nieuwe orders voor de siliciumcarbide-apparatuur van Aerh drukken. Smart Global steeg 10 procent voorbeurs, na recordmarges in het vierde kwartaal. Ook WD-40 overtrof de verwachtingen en won 6,5 procent. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag verdeeld. De S&P500-index daalde 0,15 procent tot 4.756,50 punten, de Dow Jones-index daalde 0,42 procent tot 37.525,16 en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.857,72 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.