Europese beurzen verdeeld rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen bleven woensdag over het algemeen dicht bij huis, in een rustige markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 478,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.719,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 7.432,73 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.667,90 punten. Voor vandaag wordt er weinig beweging voorzien, in aanloop naar donderdag wanneer de Amerikanen met de inflatiecijfers over december naar buiten komen. Volgens strateeg Sonu Varghese heeft de winstneming aan het begin van dit jaar deels een belastingtechnische oorzaak. Verder leeft het idee dat Wall Street eind vorig jaar te optimistisch is geweest over de snelheid waarin de rentes dit jaar worden verlaagd. "Tenzij de bedrijfswinsten harder zijn gestegen dan verwacht in het vierde kwartaal, zal het moeilijk worden voor aandelen om de sterke prestaties van eind 2023 te herhalen", aldus strateeg en fondsbeheerder Ellen Hazen van F.L. Putnam Investment Management. De Franse industrie produceerde in november 0,5 procent meer dan een maand eerder. De verwachting was dat de productie stabiel zou blijven ten opzichte van oktober. In de VS komen vanmiddag de groothandelsvoorraden over november en de wekelijkse olievoorraden naar buiten. Olie noteerde woensdag lager. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 71,79 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 77,29 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,09. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0944 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0930 op de borden. Bedrijfsnieuws De Britse supermarktketen Sainsbury daalde 4,5 procent na een kwartaalupdate. Volgens Interactive Investor zijn de inspanningen om de omzet omhoog te krijgen vooralsnog alleen zichtbaar in de voedsel- en drankverkopen. Kleding en andere goederen blijven achter en dat vraagt volgens analisten om aanvullende maatregelen. NN Group heeft een schikking getroffen in de woekerpolisaffaire en dat is volgens ING goed nieuws. De schikking van 300 miljoen euro en 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen, komt redelijk overeen met de 334 miljoen euro waarop analisten van de bank rekenden. NN noteerde in Amsterdam 3,4 procent hoger. Bang en Olufsen gaf woensdag een omzetwaarschuwing, omdat de regio Azië-Pacific achterblijft op de verwachtingen. Het aandeel daalde 7,7 procent. Deutsche Bank zette Besi op de verkooplijst, maar verhoogde het koersdoel wel. Voor ASML en ASMI, beide koopwaardig volgens de Duitse bank, ging het koersdoel ook omhoog. Besi noteerde 1,5 procent lager, ASML 0,1 procent hoger en ASMI 0,7 procent hoger. Alexander Matthey van Adyen heeft besloten zijn termijn als technisch directeur bij het bedrijf niet te verlengen. Adyen noteerde 2,0 procent hoger. Het aangekondigde vertrek is jammer, maar heeft vermoedelijk niet zo'n grote impact als het vertrek van medeoprichter Arnout Schuijff begin 2021 of operationeel directeur Kamran Zaki, zo stelden analisten van Jefferies. IMCD neemt in India Valuetree over en versterkt daarmee de omzet met omgerekend zo'n 48 miljoen euro. IMCD noteerde woensdag 0,5 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P500-index daalde dinsdag 0,2 procent tot 4.756,50 punten, de Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 37.525,16 en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.857,72 punten. Bron: ABM Financial News

