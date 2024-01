Beursblik: weinig impact vertrek CTO Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Het aangekondigde vertrek van technisch directeur Alexander Matthey bij Adyen is jammer, maar heeft vermoedelijk niet zo'n grote impact als het vertrek van mede-oprichter Arnout Schuijff begin 2021 of operationeel directeur Kamran Zaki. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De termijn van Matthey loopt tot en met 31 december van dit jaar en Adyen kondigde aan dat hij die termijn niet wil verlengen. Het vertrek van Matthey biedt volgens Jefferies ook een kans voor Adyen om een topbestuurder aan te trekken die de wereldwijde ontwikkelingsprocessen bij het betaalbedrijf kan overzien. Het conservatieve beleid met betrekking tot het belonen van personeel in aandelen, kan evenwel een obstakel worden in het werven van talent, waarschuwde Jefferies. Jefferies heeft een koopadvies op Adyen met een koersdoel van 1.396,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend met 1,9 procent tot 1.169,20 euro. Bron: ABM Financial News

