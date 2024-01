Valuta: euro vrijwel stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0950 in een afwachtende markt, met als eerstvolgende richtpunt de Amerikaanse inflatiecijfers over december, die donderdagmiddag worden gepubliceerd. "De inflatiecijfers kunnen meer duidelijkheid verschaffen over de termijn waarop de Fed mogelijk met een renteverlaging komt. Wij denken dat een eerste verlaging niet voor april zal zijn", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de euro na de recente piek nog de nodige ruimte heeft om verder af te zwakken." De geopolitieke omstandigheden wereldwijd zijn voorlopig in het voordeel van de dollar", aldus de analist. Rabobank heeft enkele koersdoelen voor het euro/pond-paar aangepast. Die werden over het algemeen licht neerwaarts bijgesteld. "De Britten hebben naar ons idee iets meer moeite om de inflatie te bestrijden dan elders en dat zorgt voor een duurdere pond", aldus Mevissen. De Chinese yuan laat een langzame neerwaartse beweging zien. "De indicaties zijn dat de People's Bank of China wil gaan stimuleren met ruimere reservevoorwaarden en lagere rentes. Er stroomt nogal wat kapitaal China uit, en dat remt de groei. Wij verwachten voor de dollar aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar een koers van 7,20 yuan", aldus Mevissen. Mevissen verwacht voor vandaag, gezien de zeer smalle brandbreedte, weinig beweging. "Het is voor nu echt even afwachten wat de Amerikaanse inflatie laat zien", aldus de analist van Rabobank. De Franse industrie produceerde in november 0,5 procent meer dan een maand eerder. De verwachting was dat de productie stabiel zou blijven ten opzichte van oktober. In de VS komen vanmiddag de groothandelsvoorraden over november en de wekelijkse olievoorraden naar buiten. De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0950 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8602 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2731 dollar. De dollar noteerde op 7,1603 yuan. Bron: ABM Financial News

