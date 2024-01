AEX werkt verliezen weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdagochtend de openingsverliezen weg te werken en koerste licht hoger. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 777,88 punten.

De belangrijkste vraag voor de aandelenmarkten in 2024 is volgens Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank, of er een recessie komt.

"Het sleutelwoord voor aandelen in 2023 was economische veerkracht. Alles stond in het teken van een recessie te midden van de sterkste renteverhoging in vele decennia. De krachten die werden losgemaakt door ChatGPT hielpen de Amerikaanse economie echter een recessie te vermijden en stuwden technologieaandelen naar nieuwe all-time highs", aldus Garnry in een vooruitblik voor 2024.

"De grootste zorg dit jaar is de mogelijkheid van een recessie. Economen voorspellen een kans van 50 procent op een recessie in de VS. Dat onderstreept de uitdagingen voor beleggers, aangezien de meningen over 2024 niet eenduidig zijn."

De expert van Saxo verwacht dat de outperformance van Amerikaanse megacaps niet kan aanhouden. "Tenzij de kleine groep Amerikaanse technologiebedrijven de hele economie overneemt en de steile groeiverwachtingen in 2024 blijft overtreffen."

De hoge indexconcentratie maakt volgens hem de Amerikaanse aandelenmarkt ook risicovoller, omdat rendementen in toenemende mate worden gedreven door een smalle set risicofactoren, waarvan het sentiment over technologieaandelen er één is. "We menen daarom dat beleggers in 2024 onderwogen moet zijn in Amerikaanse megacaps.

Garnry geeft zelf de voorkeur aan Britse en Europese aandelenmarkten. "Als het sentiment verandert of de economische activiteit vertraagt, dan bieden deze twee aandelenmarkten een hogere blootstelling aan defensieve sectoren."

Beleggers wachten vandaag vooral op de laatste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over december, om een beter beeld te krijgen van het rentepad dat de Federal Reserve wil bewandelen. De Amerikaanse inflatiedata worden op donderdag verwacht. Vrijdag volgen de producentenprijzen.

De markt prijst een kans van 63 procent in op een renteverlaging door de Fed in maart, volgens de CME Fedwatch Tool. Dat is minder dan een week geleden.

De macro-agenda is vandaag overigens nauwelijks gevuld. Onder meer de Amerikaanse groothandelsvoorraden over november en de wekelijkse olievoorraden staan geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,0948. Bij het het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er nog een stand van 1,0930 op de borden.

De olieprijzen daalden tot een half procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg NN met 4,1 procent. NN Group zal het dividend verhogen, nu het een schikking heeft bereikt over de woekerpolisaffaire. NN wil het dividend met een dubbelcijferig percentage verhogen ten opzichte van 2022, aldus de verzekeraar. En vanaf dit niveau blijft NN een progressief dividendbeleid voeren, benadrukte de verzekeraar.

ASMI en ASML stegen tot 0,7 procent. Besi verloor daarentegen 1,3 procent op 129,30 euro. Deutsche Bank zette Besi op de verkooplijst, maar verhoogde het koersdoel wel. Voor ASML en ASMI, beide koopwaardig volgens de Duitse bank, ging het koersdoel ook omhoog.

InPost won in de AMX 1,2 procent na het publiceren van volumecijfers, die de verwachtingen van Jefferies overtroffen. FlowTraders leverde 4,0 procent in. Flow Traders heeft in het vierde kwartaal lagere handelsvolumes geboekt dan een jaar eerder, terwijl de volatiliteit van de ETP-handel sterk daalde, wat de winstgevendheid waarschijnlijk onder druk heeft gezet, zo meldde Flow dinsdagavond.

Kendrion won 2,8 procent onder de kleinere fondsen en Sif daalde 3,2 procent.