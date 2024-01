ING: sterke omzetgroei bij Fastned verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het vierde kwartaal van 2023 vermoedelijk een sterke omzetgroei gerealiseerd. Dit verwacht analist Thymen Rundberg van ING in aanloop naar een kwartaalupdate van het bedrijf op dinsdag 16 januari. In de voorgaande kwartalen viel de volumegroei wat tegen, maar voor het vierde kwartaal rekent ING weer op een flinke omzetgroei van 43 procent op jaarbasis. Daarmee zou de omzet zijn uitgekomen op 19 miljoen euro. "De vraag naar diensten van Fastned is het hoogst in de winterperiode, omdat autobatterijen minder efficiënt werken bij koud weer, terwijl er bovendien meer auto's op de weg zijn vanwege de feestdagen.” Ook nieuw geopende stations zullen bijdragen aan de volumegroei, denkt Rundberg. De analist verwacht een relatief stabiele brutowinst per kilowattuur. ING komt uit op een brutowinst van 13,9 miljoen euro, goed voor een stijging op jaarbasis van 67 procent. De outlook voor 2023 werd bij de update over het derde kwartaal nog gehandhaafd. Fastned mikt op een positieve onderliggende EBITDA. ING mikt op een resultaat van 8,2 miljoen euro. In december verlaagde Fastned nog het aantal te openen oplaadstations in 2023. Fastned denkt in 2023 vermoedelijk geen 60 nieuwe stations te kunnen openen, maar uit te komen tussen de 53 en 60 nieuwe stations. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen, verklaarde het bedrijf. ING verwacht dat Fastned dinsdag nog niet met een nieuwe outlook komt voor 2024, omdat het bedrijf hier doorgaans bij de update over het eerste kwartaal mee komt. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 27,00 euro. Bron: ABM Financial News

