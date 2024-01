NN hoger in lichtrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de handel, koerste de AEX 0,3 procent lager op 775,53 punten. Onder de hoofdfondsen steeg NN met 4,1 procent. NN Group zal het dividend verhogen, nu het een schikking heeft bereikt over de woekerpolisaffaire. NN wil het dividend met een dubbelcijferig percentage verhogen ten opzichte van 2022, aldus de verzekeraar. En vanaf dit niveau blijft NN een progressief dividendbeleid voeren, benadrukte de verzekeraar. ASMI en ASML stegen tot 0,4 procent. Besi verloor daarentegen 3,2 procent op 126,70 euro. Deutsche Bank zette Besi op de verkooplijst, maar verhoogde het koersdoel wel. Voor ASML en ASMI, beide koopwaardig volgens de Duitse bank, ging het koersdoel ook omhoog. InPost won in de AMX 4,0 procent na het publiceren van volumecijfers, die de verwachtingen van Jefferies overtroffen. FlowTraders leverde 3,0 procent in. Kendrion won 1,7 procent onder de kleinere fondsen en Sif daalde 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

