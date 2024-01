Deutsche Bank zet Besi op de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag de koersdoelen voor ASML, ASMI en Besi verhoogd, maar analist Robert Sanders besloot wel om Besi op de verkooplijst te zetten. Dit bleek uit een rapport van de analist. Voor Besi ging het koersdoel omhoog van 92,00 naar 110,00 euro, maar het advies omlaag van Houden naar Verkopen, "na de grote rally". Het koersdoel voor ASML steeg van 640,00 naar 720,00 euro en voor ASMI van 450,00 naar 500,00 euro. Voor beide aandelen herhaalde Sanders het koopadvies. Volgens Sanders zouden beleggers misschien iets te optimistisch zijn over de vooruitzichten door de AI-fantasie, die nog eens werd aangewakkerd door AMD. De analist denkt dat bepaalde segmenten zeker zullen profiteren van AI, maar de halfgeleidersector staat hierbij niet vooraan, denkt hij. Veel belangrijker voor de halfgeleidermarkt in 2024 en 2025 is de vraag en de voorraden in de brede markt, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkelingen in China. "Veel lijkt inmiddels al ingeprijsd", meent Sanders. Hij beschouwt ASMI nog altijd als zijn favoriet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.