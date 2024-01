SEC heeft spot bitcoin-ETF's nog niet goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft ontkend dat het goedkeuring heeft gegeven voor de zogeheten spot bitcoin-ETF's. Dit liet de beurswaakhond weten, nadat een X-account van SEC-voorzitter Gary Gensler werd gehackt. Gensler liet op X, het voormalige Twitter, weten dat de SEC fiat had gegeven aan de etf's, maar later bleek dat het account van de SEC-voorzitter gehackt was. Het bericht is inmiddels verwijderd. "De SEC heeft nog geen akkoord gegeven voor de bitcoin-etf's", bevestigde Gensler later op X. Bron: ABM Financial News

