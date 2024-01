Adyen meldt vertrek CTO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Alexander Matthey van Adyen heeft besloten zijn termijn als technisch directeur bij het bedrijf niet te verlengen. Dit maakte het betaalbedrijf woensdag bekend. De termijn van Matthey loopt tot en met 31 december van dit jaar en zal dus niet verlengd worden. Het bedrijf zei woensdag voldoende tijd te hebben om een ??opvolger te vinden, waarbij zowel naar interne als externe kandidaten wordt gekeken. Bron: ABM Financial News

