Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,2 procent lager op 777,58 punten.

De Europese beurzen zullen naar verwachting een lagere opening tegemoet gaan, waarbij beleggers opnieuw de kans op een renteverlaging op korte termijn proberen in te schatten. Ook wordt gewacht op belangrijke nieuwe inflatiecijfers en de eerste bedrijfsresultaten. Amerikaanse banken trappen deze week het cijferseizoen af.

Volgens strateeg Sonu Varghese heeft de winstneming aan het begin van dit jaar deels een belastingtechnische oorzaak. Verder leeft het idee dat Wall Street eind vorig jaar te optimistisch is geweest over de snelheid waarin de rentes dit jaar worden verlaagd.

"Tenzij de bedrijfswinsten harder zijn gestegen dan verwacht in het vierde kwartaal, zal het moeilijk worden voor aandelen om de sterke prestaties van eind 2023 te herhalen", aldus strateeg en fondsbeheerder Ellen Hazen van F.L. Putnam Investment Management.

Beleggers wachten vooral op de laatste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over december, om een beter beeld te krijgen van het rentepad dat de Federal Reserve wil bewandelen. De Amerikaanse inflatiedata worden op donderdag verwacht. Vrijdag volgen de producentenprijzen.

De markt prijst een kans van 63 procent in op een renteverlaging door de Fed in maart, volgens de CME Fedwatch Tool. Dat is minder dan een week geleden.

De macro-agenda is vandaag overigens nauwelijks gevuld. Onder meer de Amerikaanse groothandelsvoorraden over november en de wekelijkse olievoorraden staan geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,0929. Bij het het sluiten van de Europese beurzen op dinsdag stond er nog een stand van 1,0930 op de borden.

De oliefutures hebben dinsdag een deel van het terrein herwonnen dat maandag verloren ging toen Saoedi-Arabië zijn officiële verkoopprijs sterker dan verwacht verlaagde. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,1 procent hoger op 72,24 dollar per vat. Brent-olie voor maart werd 1,9 procent meer waard op 77,59 dollar.

In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs nog eens 0,5 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

NN Group zal het dividend verhogen, nu het een schikking heeft bereikt over de zogeheten woekerpolisaffaire. Dinsdagavond meldde NN de schikking met vijf claimorganisaties voor 300 miljoen euro plus een extra bedrag van 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Door deze schikking worden alle juridische procedures tegen NN gestaakt.

Halfgeleiders kunnen mogelijk reageren op omzetcijfers van TSMC. In december boekte TSMC een omzet van 176,3 miljard Taiwanese dollar, 14,4 procent minder dan in november. Op jaarbasis daalde de omzet in december met 8,4 procent. TSMC is een belangrijke afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group nog op een verkoopadvies van Deutsche Bank voor Besi.

IMCD neemt in India Valuetree Ingredients over en vergroot daarmee de omzet met omgerekend zo'n 48 miljoen euro. IMCD noemde woensdag verder geen andere financiële details.

InPost heeft in het vierde kwartaal recordvolumes gerealiseerd in de Poolse thuismarkt. InPost was met zijn netwerk dan ook op 66.064 locaties aanwezig, een stijging van 22 procent. "We bleven ontegenzeggelijk marktleider in Polen, waar we onverminderd marktaandeel winnen", aldus CEO Rafal Brzoska in een toelichting. De outlook voor 2023 werd gehandhaafd.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index daalde dinsdag met 0,2 procent tot 4.756,50 punten, de Dow Jones-index daalde 0,42 procent tot 37.525,16 en de Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.857,72 punten.