NN verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal het dividend verhogen, nu het een schikking heeft bereikt over de zogeheten woekerpolisaffaire. Dit meldde de verzekeraar. NN wil het dividend met een dubbelcijferig percentage verhogen ten opzichte van 2022, aldus de verzekeraar. En vanaf dit niveau blijft NN een progressief dividendbeleid voeren, benadrukte de verzekeraar. Ook zal NN jaarlijks tenminste voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen en zal overtollig kapitaal ook zijn weg vinden naar de aandeelhouders, tenzij NN andere kansen ziet om waarde te creëren. Eind september had NN een Solvency II ratio van 205 procent. Voor NN Life was dit 187 procent. De schikking voor de woekerpolisaffaire zal een impact hebben van 3 procentpunt op de solvabiliteit van NN en van 5 procentpunt op Life. Dinsdagavond meldde NN de schikking met vijf claimorganisaties voor 300 miljoen euro plus een extra bedrag van 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Door deze schikking worden alle juridische procedures tegen NN gestaakt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.