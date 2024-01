IMCD neemt Indiase Valuetree over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt in India Valuetree Ingredients over en vergroot daarmee de omzet met omgerekend zo'n 48 miljoen euro. Dit maakte de Rotterdamse distributeur van speciaalchemie woensdagochtend bekend. IMCD noemde woensdag verder geen andere financiële details. De transactie zal in twee tranches plaatsvinden, waarbij IMCD nu 70 procent van het aandelenkapitaal van de oprichters overneemt en de resterende 30 procent in 2025. De oprichters van Valuetree zullen het bedrijf blijven leiden na de voltooiing van deze eerste tranche. Valuetree is opgericht in 2005 en is een leverancier voor de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsmarkt. Er werken 44 mensen. Het is de eerste overname van IMCD dit jaar. De laatste overname vorig jaar was in Colombia, toen Joli Foods werd overgenomen. Ook toen werd geen overnamesom gemeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.