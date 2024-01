Nikkei uitblinker in Azie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De meeste Aziatische beurzen noteerden woensdagochtend in het rood, maar de Japanse beurs blonk uit. De Nikkei index steeg met 2,1 procent naar 34.477,07 punten. Daarmee noteerde de index uit Tokio voor het eerst sinds 1990 boven de 34.000 punten. De stijging was breed gedragen. De yen verzwakt en hier profiteren vooral exporterende bedrijven uit Japan van. De dollar/yen steeg naar 144,82 en de euro/yen liep op naar 158,27. De Hang Seng index daalde met 0,7 procent naar 16.080,64 punten en de hoofdindex in China verloor een half procent op 2.880,15 punten. Wall Street sloot dinsdagavond verdeeld, met kleine verliezen voor de Dow Jones en de S&P 500, maar een winstje voor de Nasdaq. Olie werd vanochtend circa een half procent duurder en de Europese aandelenmarkten lijken lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

