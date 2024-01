Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 41 punten voor de Duitse DAX, een min van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht lager na een zwak macrocijfer uit Duitsland.

De markt sloot lager nadat in Duitsland de industrie in november op maanbasis 0,7 procent minder bleek te hebben geproduceerd, terwijl de verwachting was dat de productie stabiel zou blijven.

De werkloosheid in de eurozone daalde in november naar 6,4 procent van 6,5 procent een maand eerder, bleek dinsdag verder.

De markt keek al uit naar de Amerikaans inflatiecijfers en de eerste kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken op donderdag vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Barclays gaat volgens Sky News 5.000 banen schrappen van de in totaal 85.000 banen. De Britse bank sloot 0,2 procent lager.

Hays verloor 7,6 procent. Het aandeel presteerde in het laatste halfjaar minder goed dan de markt verwachtte. De recruiter rekent op een operationele winst van ongeveer 60 miljoen Britse pond, voor bijzondere posten, terwijl de analistenconsensus rekende op 73 miljoen pond. Vooral december was een lastige maand, meldde Hays. Sectorgenoot Randstad daalde in Amsterdam 3,3 procent.

Volgens Bernstein is Stellantis het beste paard in de Europese stal van automakers in 2024, dankzij de Amerikaanse markt, waarin de autobouwer veel levert en volgens Bernstein momenteel aantrekkelijker is dan de automarkten van China en Europa. Stellantis daalde toch 0,3 procent.

Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd van 30,00 naar 23,00 euro met handhaving van het advies Houden. Die koersdoelverlaging kwam het aandeel in Brussel op een verlies van 6 procent te staan.

Berenberg verlaagde dan weer het advies voor Solvay van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel wel werd opgetrokken van 25,00 naar 28,00 euro. De koers van Solvay daalde met 2,5 procent

Het aandeel Grifols verloor in Madrid 26 procent. Een bekende shorter heeft het aandeel in het vizier en na een rapport kwam de koers in een vrije val. De schuld van het bedrijf zou veel groter zijn dan de boeken laten zien.

Euro STOXX 50 4.467,17 (+0,41%)

STOXX Europe 600 477,26 (-0,19%)

DAX 16.688,36 (-0,17%)

CAC 40 7.426,62 (-0,32%)

FTSE 100 7.683,96 (-0,13%)

SMI 11.248,65 (+0,16%)

AEX 777,58 (-0,17%)

BEL 20 3.726,70 (-0,17%)

FTSE MIB 30.408,78 (-0,53%)

IBEX 35 10.060,30 (-1,46%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag ook al overwegend lager, na de sprong van vooral de technologiebranche op maandag, in afwachting van inflatiecijfers en meer indicaties voor het rentebeleid van de Fed.

Beleggers wachtten op Amerikaanse inflatiecijfers en kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken op donderdag en vrijdag. Die kunnen een beter idee geven van de conditie waarin de economie verkeert en in welk tempo de Federal Reserve de rente mogelijk gaat verlagen.

De markt prijsde een kans van 59 procent in op een renteverlaging door de Fed in maart, volgens de CME Fedwatch Tool. Een week geleden was dit nog bijna 70 procent.

Dinsdag bleek het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in december is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 90,6 in november naar 91,9 afgelopen maand. "Inmiddels noteert de index wel al 24 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde van 98. "Kleine ondernemers blijven erg pessimistisch over de economische vooruitzichten voor dit jaar", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting.

Verder bleek dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in november onverwacht was gedaald. Het tekort daalde van 64,5 miljard in oktober naar 63,2 miljard in november. Vooraf werd door analisten gerekend op 64,7 miljard dollar.

Bedrijfsnieuws

Juniper Networks steeg 22 procent op het bericht dat Hewlett Packard Enterprises een overnamebod zou willen doen, om de AI-technologie van Juniper te bemachtigen. HPE werd zelf juist 8 procent minder waard.

Boeing verloor 1,4 procent, na maandag flink te zijn gedaald als reactie op de problemen met een vlucht van Alaska Airlines. Spirit Airlines daalde 3,3 procent.

De aandelen van Tinder-eigenaar Match Group sloten 3 procent hoger. Voorbeurs piekte de koers nadat zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Elliott Investment Management een groot belang heeft opgebouwd met het doel om iets te doen aan de tegenvallende koers. In de loop van de dag beperkten de winsten zich echter.

Nvidia, dat maandag een nieuw record bereikte, steeg nog eens 1,7 procent. Het bedrijf kondigde nieuwe chips aan en rakelde daarmee het smeulende AI-vuurtje op de beurs weer op.

S&P 500 index 4.756,50 (-0,15%)

Dow Jones index 37.525,16 (-0,42%)

Nasdaq Composite 14.857,71 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager, maar de Japanse beurs noteerde voor het eerst sinds 1990 boven de 34.000 punten.

Nikkei 225 34.483,01 (+2,1%)

Shanghai Composite 2.880,32 (-0,5%)

Hang Seng 16.075,83 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0929. Bij het het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0930 op de borden.

USD/JPY Yen 144,76

EUR/USD Euro 1,0929

EUR/JPY Yen 158,21

MACRO-AGENDA:

08:45 Industriële productie - November (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - November (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten