Olieprijs herstelt van dip

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures hebben dinsdag een deel van het terrein herwonnen dat maandag verloren ging toen Saoedi-Arabië zijn officiële verkoopprijs sterker dan verwacht verlaagde. Een februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,1 procent hoger op 72,24 dollar per vat. Brent-olie voor maart werd 1,9 procent meer waard op 77,59 dollar. DE EIA heeft zijn verwachting voor de Amerikaanse olieproductie in 2024 verhoogd naar 13,2 miljoen vaten per dag, en voorspelt een verdere toename tot 13,4 miljoen van per dag in 2025. De verwachte groei hangt samen met grotere efficiëntie van een kleiner aantal boorlocaties. De ramingen werden door de markt genegeerd, stelde Robert Yawger van Mizuho, maar we hebben veel olie en aardgas in dit land. Bron: ABM Financial News

