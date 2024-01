Update: Randstad grootste daler in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten, nadat de sombere stemming aan het begin van het nieuwe handelsjaar aanhield. De AEX sloot 0,2 procent lager op 777,58 euro. Bijna alle Europese markten draaiden in de loop van de dag van het groen naar het rood. Op Wall Street was het sentiment maandagavond nog positief. Vooral in de techsector, waar Nvidia de fantasie rond AI weer nieuw leven inblies met de aankondiging van nieuwe chips. Dinsdag kwam daar een overnamegerucht bij: Hewlett Packard Enterprise zou Juniper Networks willen overnemen om zijn AI-activiteiten. Daarentegen kwam er vanochtend weinig opbeurend nieuws uit Duitsland. De productie van de Duitse industrie daalde in november onverwacht. Verder namen beleggers een afwachtende houding aan in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers en de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken op donderdag en vrijdag. Die moeten een beter idee geven van de conditie waarin de economie verkeert en in welk tempo de Federal Reserve de rente mogelijk gaat verlagen. "We kijken deze week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers over december, die donderdag naar buiten komen en de toespraak van ECB-bestuurder Philip Lane op vrijdag", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag. Volgens hem moet Lane het vertrouwen van de markt in de terminologie van de ECB zien te winnen, om de euro niet verder te laten wegzakken. De euro/dollar daalde naar 1,0923 en de rentes liepen wat op. De Duitse tienjaarsrente steeg 2 basispunten naar 2,17 procent. De Amerikaanse variant steeg 5 basispunten naar 4,01 procent. Een vat Brent olie noteerde 1 procent hoger op 77,10 dollar, na een forse daling op maandag nadat Saoedi-Arabië een prijsverlaging doorvoerde. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen was Besi de grootste stijger met 1,3 procent, terwijl sectorgenoten ASML en ASMI dichter bij huis bleven. Ook Shell sloot vrijwel vlak, na de koersdaling van maandag, toen de olieprijzen onder druk stonden, maar ook na een update over het vierde kwartaal. De analisten van Bank of America werden positiever werden over de kaspositie van Shell in de komende jaren en herhaalden dat Shell de sectorfavoriet is. Randstad was de sterkste daler met 3,3 procent na een winstwaarschuwing van de Britse branchegenoot Hays. Ook staalbedrijf ArcelorMittal deed een stap terug. De financiële waarden stonden eveneens in het rood, met verliezen tot 2 procent voor Aegon, NN, ABN AMRO, ING en ASR. Onder de Midkap-fondsen was Alfen een grote winnaar met 4,0 procent. De andere uitslagen waren beperkter. Aperam, sectorgenoot van ArcelorMittal, leverde 3 procent in evenals Allfunds. Fugro kreeg een koopadvies van Jefferies en sloot 0,4 procent hoger. Aalberts kreeg juist een koersdoelverlaging van Jefferies, maar sloot toch licht hoger. JDE Peet’s daalde 1,3 procent. Dit hing samen met een adviesverlaging van BNP Paribas Exane, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group, en een lichte koerdoelverlaging door Jefferies. In de AScX ging Pharming aan kop met een winst van 3,0 procent na een verhoging van de omzetverwachting op maandag, toen het aandeel ook al uitblonk. De gebeten hond was bussenfabrikant Ebusco met een koersverlies van bijna 5 procent. Vandaag waren er meerdere analisten die het koersdoel verlaagden. Het lokaal genoteerde NX Filtration verloor 9 procent na een omzetwaarschuwing. De Amsterdamse beurs lijkt een groepje kleinere aandelen niet kwijt te raken. Alumexx, Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide, MKB Nedsense en NSE hebben een accountant gevonden en dat voorkomt een delisting. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond sluitingstijd in Europa lager. De S&P500-index daalde 0,3 procent. Update: om technische redenen nogmaals gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.