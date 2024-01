Beursblik: Shell komende jaren goed bij kas

(ABM FN-Dow Jones) De update die Shell maandag gaf over het vierde kwartaal, wijst erop dat de kwartaalresultaten wat kunnen tegenvallen, onder andere door een negatief resultaat bij Chemical & Products, maar stelde gerust over de kaspositie in de komende jaren. Dat schreven analisten van Bank of America dinsdag in een rapport.

Een significant lagere bijdrage uit de oliehandel betekent wel dat de divisie Chemical & Products verlieslatend werd, door lagere marges op raffinage en hardnekkige verliezen bij Chemicals, stelde de bank.

Samen met hogere investeringen en afwaarderingen, verlaagden ze daarom de taxatie voor de winst in 2023 met 2 procent, waardoor deze nu 4 procent lager is dan de consensusverwachting.

In 2024 zal dit echter deels goedgemaakt worden, verwachten de analisten, zodat zij hun winstramingen voor de komende jaren met ongeveer 1 procent verhoogden. Dat brengt de winsttaxaties van Bank of America voor Shell nu ongeveer 5 procent boven de consensusverwachting, bij een prijs van 80 dollar per vat Brent olie.

Over de kasstroom van Shell maakt de bank zich ook weinig zorgen en de consensusverwachting van minder dan 3 miljard dollar aan aandeleninkopen per kwartaal is volgens de analisten redelijk makkelijk haalbaar voor Shell.

Shell is het enige grote oliebedrijf dat zijn investeringen wil verlagen in 2024 en opwaartse ruimte biedt voor plannen voor desinvesteringen, waardoor de balans verder kan verbeteren. Bank of America rekent op 25 miljard dollar aan uitkeringen aan aandeelhouders tegenover een consensus van minder dan 21 miljard dollar.

Ook denkt de bank dat Shell relatief weinig last heeft van dalende marges op raffinage. Shell blijft voor Bank of America daarom een favoriet aandeel, met een opwaarts potentieel van 30 procent ten opzichte van het koersdoel van 32,00 Britse pond. Bank of America herhaalt dan ook het koopadvies.

In Londen noteerde Shell dinsdagmiddag fractioneel hoger op 24,92 pond.