Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ongeveer een half uur voor de start van de handel 0,4 procent in het rood. De Nasdaq lijkt dinsdag 0,5 procent lager van start te gaan.

Hoewel maandag de ontwikkelingen bij Boeing de Dow-Jones Index onder druk hielden, hadden de technologieaandelen er juist zin in. Vooral Nvidia stond in de belangstelling en steeg maar liefst 6,4 procent naar een nieuw record op 522,53 dollar.

Verder lijken beleggers momenteel een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar een stroom aan nieuwe cijfers. Beleggers kijken al uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken op donderdag en vrijdag om zo een beter idee te krijgen van de conditie waarin de economie verkeert en in welk tempo de Federal Reserve de rente mogelijk gaat verlagen.

Dinsdag werd al bekend dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in december is gestegen. De vertrouwensindex steeg van 90,6 in november naar 91,9 afgelopen maand. "Inmiddels noteert de index wel al 24 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde van 98. "Kleine ondernemers blijven erg pessimistisch over de economische vooruitzichten voor dit jaar", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting.

Verder bleek dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in november onverwacht was gedaald. Het tekort daalde van 64,5 miljard in oktober naar 63,2 miljard in november. Vooraf werd door analisten gerekend op 64,7 miljard dollar. De export daalde met 1,9 procent tot 253,7 miljard dollar, terwijl de import ook met 1,9 procent terugviel tot 316,9 miljard dollar.

Met de Europese Unie was er een handelstekort van 15,6 miljard dollar en met China een tekort van 21,5 miljard dollar. Beide tekorten namen wel af in november.

Een vat WTI-olie noteerde 2,6 procent hoger op 72,69 dollar, na een forse daling op maandag, toen de markten de spanningen in het Midden-Oosten afwogen tegen de zorgen over de vraag en het stijgende OPEC-aanbod.

De rentes liepen wat op en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg dinsdag met 4 basispunten naar 4,05 procent. De euro/dollar daalde licht naar 1,0939.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Boeing en Spirit AeroSystems stabiliseerden zich in de voorbeurshandel, na maandag flink te zijn gedaald als reactie op de problemen met een vlucht van Alaska Airlines.

De aandelen van Tinder-eigenaar Match Group noteerden bijna 14 procent hoger voorbeurs. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Elliott Investment Management een groot belang heeft opgebouwd in het bedrijf en van plan is om het ertoe aan te zetten stappen te ondernemen om de tegenvallende aandelenprestaties aan te pakken.

De aandelen van Juniper stegen vóór de markt met meer dan 20 procent, nadat Amerikaanse media meldden dat Hewlett Packard Enterprise in vergevorderde gesprekken is om het softwarebedrijf te kopen. De aandelen van Hewlett Packard Enterprise daalden vóór de opening juist met bijna 9 procent.

Slotstanden

De S&P 500 index steeg maandag 1,4 procent tot 4.763,54 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 37.683,01 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 14.843,77 punten.