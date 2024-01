Media: Tencent in gesprek met ByteDance over acquisitie game-tak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TikTok-eigenaar ByteDance heeft bevestigd dat het in gesprek is met meerdere potentiële kopers van zijn videogame-tak. Dit schreef de Chinese krant The South China Morning Post dinsdag. Onder de gegadigden zit ook Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. Het lukt ByteDance niet om succes te boeken met het onderdeel, waardoor zou zijn besloten om deze te verkopen. Volgens Niko Partners zou de omzet van ByteDance van 54 miljard dollar in de eerste helft van 2023 voor slechts 1 procent afkomstig zijn van de game-tak. De Belgische holding Sofina heeft een belang in ByteDance. info@abmfn.nl

