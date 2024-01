GSK neemt Aiolos Bio over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse farmabedrijf GSK heeft Aiolos Bio overgenomen voor 1 miljard dollar, maar dit bedrag kan middels mijlpaalbetalingen met nog eens 400 miljoen dollar oplopen. Dit maakte GSK dinsdag bekend. Aiolos ontwikkelt behandelingen tegen ademhalingsproblemen en ontstekingen zoals astma. Met deze inlijving krijgt GSK toegang tot de zogeheten AIO-001 ontstekingsremmerslijn van Aiolos, die op het punt staat om in klinische ontwikkeling te gaan, nadat een Fase 2-studie succesvol werd afgerond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.