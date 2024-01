Valuta: euro in afwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0932 dollar in een week waarin het zwaartepunt in de tweede helft ligt. "We kijken deze week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers over december, die donderdag naar buiten komen en de toespraak van ECB-bestuurder Philip Lane op vrijdag", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Onze indruk is dat, wil de euro na de piek in december op 1,1130 dollar niet verder wegzakken, Lane het vertrouwen van de markt in de terminologie van de ECB moet zien te winnen", aldus Van der Meer. De handelaar denkt dat de Amerikaanse inflatiecijfers bij een lichte tegenvaller, dat wil zeggen meer inflatie dan voorzien, een koersstijging van de dollar tot gevolg heeft. Mocht de inflatie van de VS lager uitvallen dan voorzien, dan verwacht de handelaar een minder scherpe reactie. "Zoals de markt er nu bij lijkt te liggen, ligt de gevoeligheid bij de dollar." De Duitse industrie liet in november op maandbasis onverwacht een daling van de productie van 0,7 procent zien. De verwachting lag op een onveranderde productie. Vanmiddag volgt in de VS de handelsbalans over november. Zojuist bleek het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers licht gestegen. Toch staat de vertrouwensindex nu al twee jaar onder het langjarige gemiddelde. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0939 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8595 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2727 dollar. Bron: ABM Financial News

