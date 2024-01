Vertrouwen Amerikaanse kleine ondernemers stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in december gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). De vertrouwensindex steeg van 90,6 in november naar 91,9 afgelopen maand. Inmiddels noteert de index wel al 24 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde van 98. "Kleine ondernemers blijven erg pessimistisch over de economische vooruitzichten voor dit jaar", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting. Bron: ABM Financial News

