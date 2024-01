Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager na een zwak macro-economisch cijfer uit Duitsland.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 479,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 16.686,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens een min van 0,2 procent met een stand van 7.438,44 punten. De Britse FTSE steeg wel 0,2 procent naar 7.698,98 punten.

De markt noteerde lager, onder meer nadat in Duitsland de industrie in november op maanbasis 0,7 procent minder bleek te hebben geproduceerd, terwijl de verwachting was dat de productie op maandbasis stabiel zou blijven.

De werkloosheid in de eurozone kwam in november uit op 6,4 procent tegen 6,5 procent een maand eerder en 6,7 procent een jaar eerder.

Vanmiddag volgt in de VS de handelsbalans over november.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een februari-future West Texas Intermediate werd 1,8 procent duurder op 72,03 dollar per vat, terwijl voor een maart-future Brent 77,45 dollar werd betaald, een stijging van 1,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0935. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0956 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0954 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Barclays gaat volgens Sky News 5.000 banen schrappen van de in totaal 85.000 banen. Barclays noteerde 0,3 procent lager.

Hays presteerde in het laatste halfjaar van 2023 minder goed dan de markt verwachtte. De recruiter denkt dat de operationele winst in het afgelopen halfjaar is uitgekomen op ongeveer 60 miljoen Britse pond, voor bijzondere posten. Een door het bedrijf samengestelde analistenconsensus rekende op 73 miljoen pond. Vooral december was volgens Hays een lastige maand. Hays noteerde 10,6 procent lager. Randstad daalde in Amsterdam met 4,8 procent.

Volgens Bernstein is Stellantis het beste paard in de Europese stal van automakers om in 2024 op in te zetten. De plus voor Stellantis is de Amerikaanse markt, waarin de autobouwer veel levert. Bernstein heeft momenteel een voorkeur voor de Amerikaanse markt boven die van China en Europa. Stellentis daalde toch 0,3 procent.

Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Umicore verlaagd van 30,00 naar 23,00 euro met handhaving van het advies Houden. Die koersdoelverlaging kwam het aandeel in Brussel op een verlies van 5,3 procent te staan.

Berenberg verlaagde dan weer het advies voor Solvay van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel wel werd opgetrokken van 25,00 naar 28,00 euro. De koers van Solvay daalde met 2,7 procent.

Het aandeel Grifols verloor in Madrid 26 procent. Een bekende shorter heeft het aandeel in het vizier en na een rapport kwam de koers in een vrije val. Volgens het rapport is de schuld van het bedrijf veel groter dan de cijfers zouden laten zien.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 1,4 procent tot 4.763,54 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 37.683,01 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 14.843,77 punten.