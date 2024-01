Recruiter Hays geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hays heeft in het laatste halfjaar van 2023 minder goed gepresenteerd dan de markt verwachtte. Hiervoor waarschuwde de Britse recruiter dinsdag. Vooral december was een lastige maand volgens Hays. De recruiter denkt dat de operationele winst in het afgelopen halfjaar is uitgekom en op ongeveer 60 miljoen Britse pond, voor bijzondere posten. Een door het bedrijf samengestelde analistenconsensus rekende op 73 miljoen pond De nettovergoedingen, een belangrijke maatstaf voor de sector, daalden afgelopen kwartaal met 10 procent op vergelijkbare basis en met 15 procent in december, aldus Hays. Het bedrijf verwacht dat de marktomstandigheden op de korte termijn uitdagend zullen blijven, hoewel het nog te vroeg is om te bepalen of de ontwikkelingen in december slechts een kortstondige vertraging lieten zien, of het gevolg waren van een aanhoudende marktvertraging. Het aandeel Hays daalde dinsdagochtend maar liefst 12 procent. In Nederland verloor Randstad bijna 5 procent. Bron: ABM Financial News

