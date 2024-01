Ruime halvering koersdoel Ebusco door ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Ebusco fors verlaagd van 13,00 naar 6,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Ebusco zal in de tweede helft van 2023 een omzet van meer dan 100 miljoen euro behalen, waaruit blijkt dat het bedrijf eindelijk bussen in behoorlijke hoeveelheden aan zijn klanten aflevert. Het besluit van het management om weer met assemblagepartners te werken, "is pijnlijk, maar werpt wel zijn vruchten af", aldus de analisten van ING. ING rekent voor de tweede helft van 2023 op een EBITDA-verlies van circa 22 miljoen euro. Ebusco gaf zelf aan dat het in 2024 een omzet van meer dan 300 miljoen euro verwacht en een positieve EBITDA. ING houdt rekening met een omzet van 302 miljoen euro en een EBITDA van circa 2 miljoen euro. ING is ervan overtuigd dat Ebusco de bedrijfskosten aanzienlijk zal kunnen verlagen, maar wel naar verwachting pas in de tweede helft van 2024. Dat de bussenbouwer een beleggersdag in het tweede kwartaal organiseert, is dan ook geen toeval, aldus ING. Het management zou tegen die tijd een beter zicht moeten hebben op de kostenbasis en daarmee ook op de marges en de groei, denken de analisten. Ebusco regelde eind 2023 nieuwe financiering, wat volgens ING onderstreept dat de aandeelhouders en financiers het bedrijf blijven steunen en vertrouwen hebben dat Ebusco levensvatbaar wordt met een positieve kasstroom. Volgens ING zou dit in 2024 ook kunnen lukken. Reden dat de bank het koopadvies handhaafde. Het aandeel Ebusco noteerde dinsdagochtend 5,7 procent lager op 4,32 euro. Bron: ABM Financial News

