KBC Securities verlaagt advies NX Filtration

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies voor NX Filtration verlaagd van Accumuleren naar Houden. De bank wil nog even kijken naar het koersdoel, alvorens deze opnieuw vast te stellen. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. KBC Securities wees dinsdag op de omzetcijfers van de ontwikkelaar van nanotechnologie voor waterzuivering. De omzet kwam met 8 miljoen euro in 2023 uit onder de doelstelling van NX van 10 tot 14 miljoen euro. KBC Securities wees verder op de verdere vertraging in de uitrol van het bedrijfsplan met anderhalf jaar, omdat pilotprojecten, maar ook grotere projecten langer duren dan verwacht. Het aandeel NX Filtration noteerde dinsdag 8,8 procent lager op 5,60 euro. Bron: ABM Financial News

