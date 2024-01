Jefferies verlaagt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor Alberts verlaagd van 58,00 naar 52,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies verlaagde de verwachting voor de EBIT voor 2024 met 10 procent om zo de uitdagende vooruitzichten voor de tak Building Technology te verdisconteren. Nieuwbouw staat onder druk, terwijl renovatie vertraagt. Jefferies verwacht voor dit jaar een autonome omzetgroei van circa 1 procent, terwijl Aalberts mikt op 4 tot 6 procent per jaar. De EBITA komt volgens Jefferies uit op 505 miljoen euro met een marge van 15,2 procent. De waardering van Aalberts impliceert volgens Jefferies een korting van 35 procent ten opzichte van sectorgenoten. Volgens de bank houdt dat deels verband met de komst van de nieuwe CEO Stéphane Simonetta, wat de nodige onzekerheid met zich meebrengt. Volgens Jefferies staat de nieuwe topman echter volledig achter de strategie van Aalberts. De komende periode zal Simonetta in gesprek gaan met beleggers. Aalberts noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 37,04 euro. Bron: ABM Financial News

