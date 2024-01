AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 779,11 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen daalde Randstad drie procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op de koersval van sectorgenoot Hays. Die verlaagde de outlook na een vertraging in december. Prosus gaf ruim een procent prijs. Philips ging aan kop met een bescheiden winst van een half procent. In de AMX zat Alfen met drie procent in de lift. Fugro won daarnaast twee procent na een koopadvies van zakenbank Jefferies. JDE Peet’s en AMG verloren ongeveer twee procent. JDE Peet's kreeg een adviesverlaging van BNP Paribas Exane. In de AScX verloor Ebusco vijf procent na een verkoopadvies van Jefferies. Daarentegen won CM.com 2,2 procent. Het lokaal genoteerde NX Filtration verloor bijna 6 procent na een omzetwaarschuwing. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.