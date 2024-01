Jefferies halveert koersdoel voor Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Ebusco fors verlaagd van 8,00 naar 4,00 euro en heeft het advies verlaagd van Houden naar Underperform . Dit maakte de zakenbank dinsdagochtend bekend.

Analist David Kerstens besloot hiertoe, nadat de orderinstroom enorm vertraagde in de tweede helft van 2023. Dit door de productievertragingen met de Ebusco 3.0 in de nieuwe fabriek in Deurne.

De orderinstroom daalde tot slechts 81 bussen in de tweede helft van 2023, tegenover 303 bussen in de eerste helft van 2023, en 1.222 bussen in heel 2022. Dat is ook aanzienlijk minder dan Ebusco's doelstelling voor de middellange termijn van meer 3.000 bussen per jaar, aldus Jefferies.

De analist van Jefferies waardeert Ebusco nu op 5,5x EV/EBITDA voor 2026, in lijn met sectorgenoten.

Kerstens benadrukte dat de CEO van Ebusco in een telefonische vergadering na update in oktober zei dat de orderinstroom zijn grootste zorg was.

Inmiddels heeft Jefferies de omzetprognoses voor 2023 met 39 procent verlaagd, en met 19 procent voor 2024, nadat Ebusco medio december aangaf in 2023 een omzet van 145 tot 155 miljoen euro te verwachten. Daarvoor werd nog uitgegaan van 145 tot 165 miljoen euro, gebaseerd op een bijdrage van 250 tot 300 bussen. Dat was een halvering van de aanvankelijke verwachting van 550 tot 600 bussen, benadrukte de analist. Die ambitie werd al in augustus losgelaten.

Ebusco bevestigde in december wel de verwachting van een aanzienlijke EBITDA-verbetering in de tweede helft van 2023, vergeleken met het verlies van 43,5 miljoen euro in de eerste helft van 2023, aldus Jefferies.

Voor 2024 verwacht Ebusco een omzet van meer dan 300 miljoen euro, gebaseerd op zijn huidige orderboek. Ook bevestigt de bussenbouwer de verwachting van een positieve EBITDA in 2024, na het verhogen van de productiecapaciteit door samen te werken met assemblagepartners in Europa en Azië. Echter, het bedrijf gaf geen update van het orderboek en welke aanbestedingen er aan zitten te komen, aldus Jefferies.

Het aandeel Ebusco sloot maandag 2,4 procent hoger op 4,58, nadat het aandeel vorig jaar ongeveer 70 procent was gedaald.