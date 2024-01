Winstwaarschuwing Samsung Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics verwacht in het vierde kwartaal niet aan de marktverwachtingen te hebben voldaan. Dit maakte de elektronicagigant dinsdag bekend. Vermoedelijk daalde de operationele winst in het vierde kwartaal met 35 procent ten opzichte van een jaar eerder. 's Werelds grootste fabrikant van geheugenchips, smartphones en televisies zei dinsdag dat de operationele winst tussen oktober en december naar verwachting 2,8 biljoen won of 2,13 miljard dollar zal bedragen, vergeleken met 4,3 biljoen won of 2,89 miljard dollar voor dezelfde periode een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 3,80 biljoen won voor het vierde kwartaal. De zwakker dan verwachte resultaten zijn vooral het gevolg van tegenvallende prestaties op het gebied van geheugenchips. De omzet zal afgelopen kwartaal met 4,9 procent zijn gedaald tot 67 biljoen won, aldus de Zuid-Koreaanse technologiegigant. Voor heel 2023 wordt verwacht dat de operationele winst met 85 procent daalde, terwijl de omzet naar verwachting met 15 procent terugliep. Samsung zal later deze maand de volledige kwartaalresultaten bekendmaken. Bron: ABM Financial News

