Jaaromzet NX Filtration flinke tegenvaller

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft dinsdag voorbeurs gewaarschuwd dat de omzet in 2023 lager zal uitvallen dan aanvankelijk voorzien. "Ik ben teleurgesteld dat we opnieuw een vertraging in de uitrol van onze plannen moeten aankondigen", zei CEO Jeroen Pynenburg dinsdag. Onder meer de oplopende rente drukte op de investeringsplannen van klanten, voegde de topman toe. NX Filtration boekte in 2023 naar verwachting een omzet van ongeveer 8 miljoen euro. Dat is ruim minder dan de 10 tot 14 miljoen euro waarop het bedrijf rekende. "Verschillende orders waarvan we hadden verwacht deze in 2023 te ontvangen en af te leveren, zijn vertraagd", aldus NX. Wel verwacht het bedrijf deze orders alsnog in 2024 te kunnen leveren. Dit jaar rekent NX op een omzet van meer dan 16 miljoen euro. Daarbij zei CEO Pynenburg dat er kostenmaatregelen zijn genomen vanwege de vertraagde omzetgroei. Verder verwacht NX dat de huidige kaspositie, wat ongeveer 50 miljoen euro aan het einde van 2023 was , voldoende is om de bedrijfsplannen te kunnen financieren, waaronder de nieuwe 'megafactory'. Wel zei Pynenburg de opties te onderzoeken voor een meer "flexibele financiering". NX liet weten medio 2024 een beleggersdag te plannen. Deze zal plaatsvinden rond de opening van de megafactory. Bron: ABM Financial News

