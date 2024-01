Overwegend groene koersen in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten dinsdagochtend overwegend hoger, met als koploper de beurs in Tokio. De Japanse Nikkei 225 koerste ruim een procent in het groen op 33.785 punten en tikte daarmee het hoogste niveau in 33 jaar aan. Maandag bleef de beurs in Tokio nog gesloten vanwege een feestdag. De beurs in Sydney won vanochtend een procent en de Chinese beurzen kwamen per saldo amper van hun plaats. De KOSPI index in Seoel noteerde wel nipt in het rood, na een winstwaarschuwing van indexzwaargewicht Samsung. Het conglomeraat kampt onder meer met een scherpe daling van de prijzen voor geheugenchips, vanwege door corona opgebouwde voorraden die nog moeten worden weggewerkt, en een zwakke vraag naar eindproducten zoals smartphones en laptops. Het aandeel Samsung daalde met 2,4 procent. In Japan werd daarnaast bekend dat de kerninflatie in december conform verwachting uitkwam op 2,1 procent. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend enkele tienden van een procent lager op 70,57 dollar per vat. Olie gaf maandag al ruim 3 dollar prijs, nadat Saoedi-Arabië de prijzen voor ruwe olie flink verlaagde. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een lichtgroen opening, na het positieve sentiment op Wall Street maandagavond. Bron: ABM Financial News

