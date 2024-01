Olieprijs sluit fors lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag fors lager gesloten, nadat Saoedi-Arabië de prijzen voor ruwe olie voor alle regio’s verlaagde. De prijsverlaging is volgens marktvolgers een signaal dat het koninkrijk een lagere mondiale vraag voorziet. Volgens analist Hans van Cleef van Publieke Zaken wil Saoedi-Arabie met de lagere prijzen de concurrentie blijven aangaan met de lagere spotprijzen om niet verder marktaandeel in te leveren. "Maar goed, uiteindelijk blijft de verlaging beperkt. Interessanter zijn wat mij betreft de langere termijn risico's waar Saoedi-Arabië mee te dealen heeft", voegde hij toe. De termijncontracten voor ruwe Brent-olie, de internationale prijsbenchmark, daalden maandag ruim 4,0 procent tot 75,60 dollar per vat. De aandelen van grote Europese beursgenoteerde olieproducenten stonden maandag tevens onder druk. Shell verloor 3,2 procent, BP daalde 2,6 procent en het Franse TotalEnergies noteerde 2,8 procent lager. De prijsverlagingen van Saudi Aramco, de nationale oliemaatschappij van Saoedi-Arabië, waren groter dan handelaren en raffinaderijen hadden verwacht, stelden analisten, en komen voort uit een bredere zwakte in de markt en een toename van de productie buiten de OPEC. De februari-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 3,04 dollar lager op 70,77 dollar. info@abmfn.nl

