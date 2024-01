Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.731,83 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 37.439,31 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent hoger op 14.753,15 punten. De aandelenkoersen stonden maandag grotendeels hoger, te midden van de aanhoudende onzekerheid over het toekomstige beleid van de Federal Reserve, terwijl beleggers het banen- en ISM-dienstenrapport van afgelopen vrijdag december verder verwerkten. “Deze week verschuift de aandacht naar de Amerikaanse inflatiecijfers van december, die [donderdag verschijnen en] het potentieel hebben om de speculatie over een renteverlaging in maart [verder] terug te schroeven”, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. “De meningen over de inflatie raken steeds meer verdeeld tussen zorgen over een scherpe opleving van de inflatiedruk, als gevolg van hogere lonen, en deflatoire druk, die wordt gegeneerd door de groeivertraging in China”, voegde hij toe. De tienjaarsrente noteerde maandag op 3,995 procent, waarbij beleggers de kans op een renteverlaging van ten minste 25 basispunten tijdens de Fed-vergadering in maart ramen op 62,8 procent, tegenover 88,5 procent een week geleden. Op macro-economisch staat later op de dag het consumentenkrediet van december geagendeerd. Olie noteerde maandag 4,6 procent lager op 70,41 dollar. Het stijgende aanbod en de concurrentie met rivaliserende producenten waren voor Saoedi-Arabië zondag aanleiding om de officiële verkoopprijs van zijn vlaggenschip Arab Light ruwe olie voor Azië in februari te verlagen tot het laagste niveau in 27 maanden. De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0940 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0935 op de borden. Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen data over het vertrouwen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en handelsbalansdata. Bedrijfsnieuws Boeing noteerde 7,3 procent lager, nadat de Federal Aviation Administration opdracht gaf tot het tijdelijk aan de grond houden van 171 Boeing 737 MAX-vliegtuigen, nadat een MAX 9 van Alaska Airlines vrijdagavond in de lucht een deel van zijn romp verloor. Merck voert vergevorderde gesprekken over de mogelijke overname van Harpoon Therapeutics voor 700 miljoen dollar, schreef perbureau Bloomberg. Harpoon Therapeutics steeg 112,3 procent. Merck verloor 0,6 procent. Southwestern Energy en Chesapeake Energy staan op het punt een fusie aan te kondigen. Southwestern Energy won 0,2 procent, terwijl Chesapeake 1,4 procent daalde. Tesla noteerde 0,8 procent hoger. The Wall Street Journal publiceerde zaterdag een artikel over het gebruik van illegale drugs door Tesla-topman Elon Musk. Bron: ABM Financial News

