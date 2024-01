AEX weet toch nipt hoger te sluiten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist maandag na bijna de gehele dag in het rood te hebben gestaan, toch in het groen te eindigen.

De AEX index steeg uiteindelijk 0,1 procent naar 779,09 punten, terwijl de AScX index een opvallende stijging liet zien van 1,6 procent onder aanvoering van Pharming.

Het was opnieuw een relatief rustige dag met weinig imposante uitslagen op indexniveau. Eerder op de dag kwamen de meeste Europese indices onder druk te staan, omdat de olieprijs daalde en daarmee ook aandelen in die sector. Dit nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië scherpe prijsverlagingen heeft doorgevoerd vanwege de escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Later werd dat wat gecompenseerd door de stijgingen van techaandelen, vooral in de VS.

Ook vanuit China kwam weinig opbeurend nieuws. Onder meer nieuws dat de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group vrijdagavond faillissement aan vroeg, woog op het sentiment. De groep werkt onder meer als intermediair voor leningen tussen vermogende particulieren en bedrijven, en volgens nieuwsmedia zijn de schulden opgelopen tot 65 miljard dollar. De aanvraag voor een faillissement kwam echter niet als een verrassing maar hielp het sentiment niet.

Ook het nieuws dat de handel is stilgelegd in het onderdeel elektrische auto’s van Evergrande hielp niet mee. Daarbij bleek een topman van deze divisie gearresteerd te zijn als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek. De gifbeker blijkt dus nog niet leeg.

Verder lijken beleggers momenteel een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar een drukke nieuwsweek. Beleggers kijken al uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken om zo een beter idee te krijgen van de conditie waarin de economie verkeert en in welk tempo de Federal Reserve de rente mogelijk gaat verlagen.

Een vat Brentolie noteerde bijna 4 procent lager op 75,83 dollar. Het stijgende aanbod en de concurrentie met rivaliserende producenten waren voor Saoedi-Arabië zondag aanleiding om de officiële verkoopprijs van zijn vlaggenschip Arab Light ruwe olie voor Azië in februari te verlagen tot het laagste niveau in 27 maanden.

De euro/dollar steeg licht naar 1,0971 en lijkt in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers later in de week.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen Philips en ASML 2,4 en 1,4 procent. ASML kreeg een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel voor ASMI werd verhoogd, en dit aandeel steeg met 0,9 procent. Sectorgenoot Besi won slechts 0,2 procent. Zowel Degroof Petercam als Kepler vinden het aandeel na de recente koersstijging niet meer koopwaardig.

Adyen won 1,3 procent, profiterend van een koersdoelverhoging door UBS.

DSM-Firmenich won 0,8 procent, nadat het bekendmaakte dat het 116,00 euro biedt op de resterende aandelen DSM, minus het reeds betaalde dividend van 22,58 euro op 2 juli en het nog uit te keren dividend.

Prosus verloor na een koersdoelverlaging van ING 0,2 procent. Shell verloor na een update en de dalende olieprijs 3,2 procent.

In de AMX won Just Eat Take Away 4,8 procent, gevolgd door Fagron met een winst van 2,9 procent. AOC Pharma verhoogde het belang in Fagron tot meer dan 10 procent.

OCI verloor daarentegen 3,2 procent.

In de AScX won Pharming ruim 9 procent procent. Het biotechbedrijf boekte in het afgelopen jaar 19 procent meer omzet dankzij meevallende prestaties met Ruconest. Sligro verloor 0,4 procent, nadat Kepler het aandeel van de kooplijst haalde.

De grootste daler was Sif Holding met een verlies van 1,3 procent

De aandelen Lavide, MKB Nedsense en DGB stegen met tientallen procenten. Nu zij een OOB-accountant hebben gevonden, zal er hoogstwaarschijnlijk geen delisting plaatsvinden.

Tussenstanden Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse indices overwegend in het groen.