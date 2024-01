Wall Street op weg naar vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening nagenoeg vlak. De future op de Dow Jones-index was negatiever met een min van 0,4 procent en de Nasdaq-future toonde een kleine plus. De futures wijzen op een voorzichtige stemming bij beleggers, nadat aandelen Boeing hard onderuit gingen en er twijfels blijven over het rentebeleid van de Federal Reserve. De stemming werd ook gedrukt door koersdalingen op de Chinese aandelenmarkt. De Hang Seng-index daalde 1,9 procent en flirtte met de laagste niveaus sinds november 2022. De zorgen over draconische regulering en de gezondheid van de tweede economie van de wereld blijven de gemoederen in negatieve zin bezig houden. De tienjarige Amerikaanse staatslening noteerde op een rendement van 4,049 procent. De kans op een verlaging van de beleidsrente met 25 basispunten in maart wordt inmiddels nog maar op 63 procent geschat, waar dat een week geleden nog 88 procent was. Olie werd goedkoper nadat Saoedi-Arabië zondag een prijsverlaging aankondigde. WTI-olie voor levering in februari zakte 3,4 procent in prijs tot 71,31 dollar en Brentolie voor maart werd 3,1 procent goedkoper op 76,33 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0950. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0935 op de borden. Bedrijfsnieuws Boeing werd voorbeurs 7 procent minder waard nadat de luchtvaartautoriteit FAA voorlopig 171 Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen aan de grond hield, nadat een toestel van dat type vrijdag tijdens een vlucht een deel van zijn romp verloor. Ook Alaska Airlines en United Airlines houden hun Max 9 vliegtuigen aan de grond. In de handel voorbeurs verloor Air Alaska 5 procent en United 1,3 procent. Merck neemt Harpoon Therapeutics voor 680 miljoen dollar, of 23 dollar per aandeel, meldde het bedrijf. Het aandeel Harpoon steeg voorbeurs met 110 procent tot 22,20 dollar. Ook zijn Chesapeake Energy en Southwestern Energy dichtbij een fusie-aankondiging, volgens The Wall Street Journal. Tesla stond vlak voorbeurs. The Wall Street Journal publiceerde zaterdag een artikel over het gebruik van illegale drugs door Tesla-topman Elon Musk. Slotstanden Wall Street sloot vrijdag licht hoger. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent in het groen op 4.697,24 punten en de Nasdaq won 0,1 procent naar 14.524,07 punten. De Dow Jones-index kon ook 0,1 procent bijschrijven op 37.466,11 punten. Bron: ABM Financial News

