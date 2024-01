Europese beurzen overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur overwegend lager. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 475,54 punten, de Duitse DAX won 0,1 procent tot 16.609,14 punten en de CAC 40 daalde 0,1 procent tot 7.415,24 punten. De Britse FTSE 100 zakte 0,3 procent tot 7.665,83 punten. Beleggers blijven de kansen op monetaire versoepeling door centrale banken afwegen. "Een ding lijkt zeker, renteverlagingen komen er, met als belangrijke vraag wanneer, en daar is de markt mogelijk op vooruit aan het lopen", stelde CMC Markets. De Duitse fabrieksorders lieten in november een kleine toename zien. Het handelsoverschot steeg in november, dankzij een hogere export. Aandelen van olie- en gasbedrijven verloren terrein nadat Saudi Aramco zondag aankondigde dat de prijs van olie voor levering in februari wordt verlaagd. De olieprijs daalde. WTI-olie voor levering in februari werd 2,3 procent goedkoper op 72,09 dollar. Brent-olie daalde 2,2 procent tot 77,06 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0942. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op op vrijdag stond er een stand van 1,0935 op de borden. Bedrijfsnieuws Shell meldde dat een voorziening van 2,5 miljard tot 4,5 miljard dollar zal worden getroffen aan afwaarderingen in het vierde kwartaal. Daartegenover stonden aanzienlijke hogere inkomsten uit de handel in gas, terwijl de productievolumes op koers lagen. Het aandeel daalde 2,1 procent. Energiebedrijven verloren sowieso terrein. Totalenergies daalde met 1,7 procent en BP verloor 1,3 procent. Prosus stond in Amsterdam ruim 2 procent lager na een koersdoelverlaging door ING. Argenx won in Brussel 3,0 procent nadat het met omzetcijfers over 2023 kwam. Argenx boekte een omzet van 1,2 miljard dollar. Dit was iets beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht, aldus Kepler Cheuvreux. Autofabrikant Renault en Stellantis stonden ook lager in Parijs. Airbus was juist een stijger in Parijs, net als Pernod Ricard en EssilorLuxottica. Retailer Zalando verloor 3,6 procent in Frankfurt. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. Wall Street sloot vrijdag licht hoger. De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent in het groen op 4.697,24 punten en de Nasdaq won 0,1 procent op 14.524,07 punten. De Dow Jones-index kon ook 0,1 procent bijschrijven op 37.466,11 punten. Bron: ABM Financial News

