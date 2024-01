Shell drukt AEX naar verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week opnieuw slecht uit de startblokken gekomen, en gaf zo een vervolg aan het slechte sentiment waarmee het jaar begon. Rond de klok van half twaalf daalde de AEX met 0,3 procent tot 776,30 punten. Maandag drukten onder andere de oliefondsen op de Europese indices, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië scherpe prijsverlagingen heeft doorgevoerd. Dit om de zorgen over escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten wat te compenseren. Ook vanuit China kwam weinig opbeurend nieuws. Onder meer nieuws dat de Chinese schaduwbank Zhongzhi Enterprise Group vrijdagavond faillissement aan vroeg, woog op het sentiment. De groep werkt onder meer als intermediair voor leningen tussen vermogende particulieren en bedrijven, en volgens nieuwsmedia zijn de schulden opgelopen tot 65 miljard dollar. De aanvraag voor een faillissement kwam echter niet als een verrassing maar hielp het sentiment niet. Ook het nieuws dat de handel is stilgelegd in het onderdeel elektrische auto’s van Evergrande hielp niet mee. Tevens bleek een topman van de deze divisie gearresteerd te zijn als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek. De gifbeker blijkt dus nog niet leeg. Verder lijken beleggers een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar een drukke nieuwsweek. Beleggers kijken al uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken om zo een beter idee te krijgen van de conditie waarin de economie verkeert en in welk tempo de Federal Reserve de rente mogelijk gaat verlagen. Een vat Brent olie noteerde 1,6 procent lager op 77,54 dollar. Het stijgende aanbod en de concurrentie met rivaliserende producenten waren voor Saoedi-Arabië zondag aanleiding om de officiële verkoopprijs van zijn vlaggenschip Arab Light ruwe olie voor Azië in februari te verlagen tot het laagste niveau in 27 maanden. De euro/dollar daalde licht naar 1,0936 en lijkt in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers later in de week. De Amerikaanse tienjaarsrente blijft boven de 4 procent, ondanks een kleine terugval. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen DSM-Firmenich en Philips beide 1,1 procent. DSM-Firmenich biedt 116,00 euro op de resterende aandelen DSM, minus het reeds betaalde dividend van 22,58 euro op 2 juli en het nog uit te keren dividend. ASML won 0,5 procent na een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel voor ASMI werd verhoogd, en dit aandeel steeg ook met 0,5 procent. Sectorgenoot Besi verloor 0,3 procent. Zowel Degroof Petercam als Kepler vindt het aandeel niet koopwaardig. Shell verloor na een update 2,2 procent, net als Prosus, nadat ING het koersdoel voor Prosus had verlaagd. In de AMX won Flow Traders 3,1 procent en verloor OCI 1,8 procent. In de AScX won Pharming bijna 8 procent. Het biotechbedrijf boekte in het afgelopen jaar 19 procent meer omzet dankzij meevallende prestaties met Ruconest. Sligro droeg de rode lantaarn en daalde 1,3 procent, nadat Kepler het aandeel van de kooplijst haalde. De aandelen Lavide, MKB Nedsense en DGB stegen met tientallen procenten. Nu zij een OOB-accountant hebben gevonden, zal er hoogstwaarschijnlijk geen delisting plaatsvinden. Bron: ABM Financial News

