UBS verhoogt koersdoel Adyen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.125 naar 1.350 euro met een onveranderd koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De tak Platforms zal volgens de analisten het herstel op middellange termijn aanjagen. De totale omzet van Adyen zal tussen 2023 en 2026 met gemiddeld 21 procent per jaar stijgen, denkt UBS. Maar dat is het basisscenario van de bank, die goede aanknopingspunten ziet voor een meevallend scenario waarin de omzet met 25 procent stijgt. Dat scenario is goed voor een koersdoel van 1.725 euro. Het aandeel Adyen steeg maandag met 0,2 procent naar 1.132,40 euro. Bron: ABM Financial News

