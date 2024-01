Beursblik: ING verlaagt koersdoel Prosus

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Prosus verlaagd van 36,70 naar 33,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank.

Aanleiding is de koersdaling van Tencent. Het Chinese aandeel dat een groot deel van de waarde van Prosus bepaalt, daalde sinds juli 2023 met zo'n 15 procent. Daar staat tegenover dat de portefeuille met online marktplaatsen, zoals Autotrader en Property24, meer waard werd door goede prestaties.

De korting van 30 tot 35 procent op de boekwaarde waartegen Prosus verhandeld wordt, is volgens ING overdreven, vooral ook omdat Prosus waarde creëert door Tencent-aandelen te verkopen en met het geld eigen aandelen in te kopen tegen een korting. Inmiddels is de boekwaarde per aandeel hierdoor met 7 procent gestegen.

De update van Prosus over het afgelopen halfjaar was solide, volgens ING, met sterker dan verwachte omzetgroei en sterk verbeterde winstgevendheid: dat wil zeggen, het operationele verlies nam sterk af van 700 miljoen naar 117 miljoen dollar.

