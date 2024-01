Kepler haalt Sligro van de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft maandag het advies voor Sligro Food verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel teruggebracht van 23,00 naar 17,00 euro. Dit bleek uit een analistenrapport, waarin de opvolging werd overgedragen aan een nieuwe analist.

Na enkele jaren waarin de inkoopkosten flink stegen, er verstoringen waren in de aanvoerketen en de coronacrisis de volumes sterk beïnvloedden, "komt Sligro nu in rustiger vaarwater", aldus de analisten. Dat betekent dat het management weer kan focussen op de basis en kan werken aan het herstel van de marges.

